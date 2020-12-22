6 عروض وورشة للماكياج والتنكر في اليوم الثالث بالمهرجان القومي للمسرح

ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تستمر عمل ورشة الماكياج والتنكر تحت إشراف الفنان إسلام عباس، من العاشرة صباحا حتى الثانية عصرا، بقاعة الورش بالمجلس الأعلى للثقافة، وتشهد المسارح 6 عروض.

وتعرض مسرحية «حريم النار»، للمخرج محمد مكي، من تأليف شاذلي فرح، في تمام السادسة مساءً على مسرح الطليعة، وفي تمام السادسة مساءً على مسرح السلام، يعاد العرض المسرحي «هيلفجوت»، إخراج وإعداد وتنفيذ موسيقي محمد إبراهيم مصطفى، وشارك في الإعداد محمد حسن، ومحمد سعدني، وأحمد عباس، ومحمد صلاح.

كما يقام العرض المسرحي «مومنتم» على مسرح الجمهورية، في تمام السادسة مساء، وهو من تأليف هاني نبيه، وإخراج أنطوان إيميل شفيق.

وعلى مسرح متروبول، وفي تمام الثامنة مساءً، يعاد العرض المسرحي «أوسكار والسيدة الوردية»، تصميم سينوغرافيا وإخراج بيشوي برسوم، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميث، بينما يعاد العرض المسرحي «أفراح القبة» من إعداد وإخراج يوسف المنصور، في تمام الثامنة مساء على مسرح الشباب العائم، وهو من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ ، ويقام العرض المسرحي «قاع» في تمام الثامنة مساء على مسرح العرائس، وهو من تأليف وإخراج محمود محسن.

ويحتفل المهرجان القومي بمرور 150 عاما على المسرح المصري، الذى يؤرخ له منذ عام 1870، وتضم اللجنة العليا له 13 عضوا من أجيال مختلفة، وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل «رئيسا للمهرجان»، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق.

وتقام الدورة الثالثة عشرة تقام في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم «الآباء» .