«الثقافة» تتجاوز تحدي كورونا في 2020: 84 ألف نشاط و100 معرض كتاب

جسّدت وزارة الثقافة الرغبة في استعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار «كوفيد -19» فبعد تعليق النشاط الذي استمر لـ4 أشهر، تمّ استئناف الفعاليات الإبداعية وفقًا التدابير الوقائية التي أقرّتها الدولة فكانت الأولى في المحيط العربي والإفريقي والعالمي التي أعدّت خطة بديلة لاستكمال رسالتها التنويرية ونشر الوعي بين جموع المصريين، بما تملكه من مخزون إبداعي وعناصر متعددة من القوة الناعمة ولم يتوقف الأمر، عند هذا الحد بل كان لها السبق في عودة النشاط الفعلي على مسارح وساحات مفتوحة أعدت خصيصًا لذلك.

وجاء عام 2020 ليؤكّد قدرة مصر على التصدي للتحديات وتجاوز الازمات فرغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، نجح الوطن من خلال وعي المصريين على التعايش مع الفيروس المستجد.

وأبرزت وزارة الثقافة، في بيان أصدرته اليوم، محاور حصاد الثقافة المصرية في عام 2020، والتي جاءت لتضم 19 مشروعًا تمّ إنشائها وإعادة تطويرها بتكلفة إجمالية بلغت 495 ألفًا و488 جنيهًا، مع إقامة 84 ألف نشاط إلكتروني وفعلي وأكثر من 6 ملايين مستفيد، إضافة إلى تنظيم 100 معرض للكتب على مستوى الجمهورية.

ورصدت وزارة الثقافة، 34 مليون زائر لمبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيدي» على يوتيوب، إلى جانب رعاية أكثر من 14 مهرجانًا وملتقيًا فنيًا وأدبيًا، مع تقديم 325 عرضًا مسرحيًا، كما نظم المجلس الأعلى للثقافة عددًا من الندوات واللقاءات الفكرية «أون لاين» شارك فيها ادباء ومفكرين من دول عربية وأجنبية.