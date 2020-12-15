وزيرة الثقافة تشيد بعروض بيت الفنون الشعبية وتحيي أبطالها

أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالعروض المسرحية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حاليًا بقاعات مسرح البالون بالعجوزة، وحرصت على تحية أبطال العروض على خشبة مسرح، والتقاط الصور التذكارية معهم.

جاء ذلك أمس الاثنين، عقب مشاهدتها للعرض المسرحي "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين، أعقبه العرض المسرحي "سيد درويش" بقاعة محمود رضا، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان محمد أبو داوود، والناقد الرياضي محمود معروف، وعدد من فناني وقيادات البيت.

"لحظة حب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهو من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كل مستوياته وبشتى صوره، بطولة الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، راقصين ميدو ولميس، غناء مؤمن خليل ونانسي، عزف فلوت مي فؤاد، وعزف تشيلو وعمرو صبحي، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيي، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف محمد الصواف، إخراج ياسر صادق.

أما مسرحية " سيد درويش" فهي تسلط الضوء على أهم المحطات الفنية لفنان الشعب سيد درويش، أحد رموز الفن في مصر والوطن العربي، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي"، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ: وليد سعد وطارق دياب، مساعدو الإخراج: إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.