"القومي للترجمة" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور وزيرة الثقافة

‎يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، باليوم العالمي للغة العربية بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر 2020 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

و‎تتضمن الاحتفالية تكريم المترجم الكبير بدر الرفاعي، ويقدم لمنجزه في الترجمة الناقد الأدبي سيد محمود، الدكتور أنور إبراهيم، ويقدم لمنجزه في الترجمة، الناقد الأدبي إيهاب الملاح، كما يتشرف المركز بتكريم اسم الراحل الدكتور عوني عبدالرؤوف، ويقدم لمنجزه في الترجمة الدكتور محمد العبد.

كما تتضمن الاحتفالية حوارا ثقافيا، مع الدكتور أنور إبراهيم، والمترجم بدر الرفاعي بعنوان "اللغة العربية والترجمة" يديره الدكتور عبدالعزيز بديوي، ويختتم الحفل بقصائد فصحى يقدمها كورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أنّه تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973 باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بموجب اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وأقام المركز القومي للترجمة معرضًا للكتاب بخصم 50% بمقر منفذ البيع بالمركز، كما يقدم معرضًا مخفضًا يضم مجموعة كبيرة من الاصدارات بخصم 70%، ويقام المعرض في الفترة من 19 نوفمبر واستمر حتى 29 نوفمبر الحالي.

كما احتفل المركز بيوم المترجم الذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث، وذلك يوم 15 أكتوبر الماضي، وجرى توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي ويتسلمها الدكتور حسن نصر الدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، مارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، الدكتور رؤوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية.