محافظ أسيوط يتفقد نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية المركزى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته التفقدية بشكل دوري على القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة للاطمئنان على سير العمل، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين حيث تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها لنفق الشيخ داوود الذي يربط بين شرق وغرب القوصية أسفل السكة الحديد الجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام المروري تسهيلاً على المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين الناحيتين أسفل السكة الحديد ويساهم في منع الازدحام المرورى بالمنطقة وفقاً لخطة المحافظة للتوسع في المشروعات الخدمية واستمع الى شرح من المهندس المسئول عن المشروع والموقف الحالى للأعمال ونسب التنفيذ.

رافقه خلال الجولة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء من تنفيذ وتشغيل النفق في أقرب وقت ممكن مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والتطوير للخدمات في القطاعات المختلفة بكافة ربوع المحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط مستشفى القوصية تمهيداً لتطويرها ضمن المستشفيات التي سيتم تطويرها خلال الفترة القادمة طبقاً لخطة وزارة الصحة حيث زار العيادات والأقسام الداخلية ووحدة الكلى الصناعية يرافقه الدكتور ايهاب عبدالحكم مدير المستشفى فضلاً عن وحدة الاكسجين التي تم تطويرها في وقت سابق بتكلفة وصلت إلى 19 مليون جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" موجهاً بالتواصل المستمر مع إدارة الصيادلة والمخزون الطبي بمديرية الصحة وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بحيث يتم توفير كميات مناسبة من الأدوية والاحتياجات المطلوبة تكفي لفترة زمنية مناسبة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة واستمع إلى شرح لامكانات المستشفى وأقسامها والخدمات الصحية المقدمة بها وخطة العمل وكيفية التعامل مع حالات الإشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد مشدداً على تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية عند الدخول للمستشفى على مدار اليوم وإجراء قياس درجة الحرارة بالكاشف الحراري لكافة المترددين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والنظافة وتفعيل بوابات التعقيم لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بصفة دورية فضلاً عن سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم.