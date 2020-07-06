رفع كفاءة وإنارة نفق مشاه الزهراء لتحسين الخدمات للمواطنين بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع كفاءة وإنارة نفق المشاه بمنطقة الزهراء، الواصل بين حي شرق وغرب مدينة أسيوط، ضمن خطة المحافظة للتجميل، ورفع كفاءة المنشآت الخدمية وتطويرها، طبقا للإمكانات المتاحة، وذلك لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، لتحقيق الأمن والسلامة، وتحسين حركة وانتقال المواطنين بين الحيين.

ولفت إلى مواصلة أعمال التطوير والتجميل، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات الخدمية.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه جار رفع كفاءة نفق المشاه بمنطقة الزهراء، الذي يخدم المواطنين يوميا، ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط، الذي شدد على تنفيذ الخطة الموضوعة للتجميل والتطوير، ورفع كفاءة كل المرافق بنطاق المحافظة.

وأوضح "رئيس حى غرب"، أنه جرى نظافة وغسيل الحوائط والأرضيات، وإزالة الملصقات من على الحوائط، وتركيب كشافات جديدة لإنارة النفق، واستبدال الأرضيات التالفة، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لتحقيق الأمن والسلامة، وتيسير انتقال المواطنين من حي غرب إلى حي شرق والعكس، لافتاً إلى مواصلة العمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.