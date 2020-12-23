الهجرة تحدد 4 طرق للعالقين في الخارج للتواصل معها: منها الواتس آب

حرصا من وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أعلنت عن تفعيل غرفة عمليات بالوزارة لتلقي استغاثة العالقين في الخارج، بسبب إغلاق الحدود والمطارات، وذلك في إطار عمل الوزارة، في ضوء ما يواجهه العالم من تفشي لفيروس كورونا، ضمن استراتيجية عمل الدولة المصرية للحد من انتشار هذا الفيروس.

فقد عملت الوزارة منذ بروز الأزمة على عدد من الإجراءات التي بشأنها حماية مواطنينا بالخارج، ودعت الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت «ترانزيت» في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في الإمارات، كدولة ترانزيت أو أي دولة أخرى.

ويرصد التقرير التالي كيفية التواصل مع وزارة الهجرة للعالقين:

- عن طريق ملء استمارة على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:https://www.facebook.com/Moemigegy/

- البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

- عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

وقد قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مساء امس بتفعيل غرفة عمليات للعالقين بعد إعلان عدد من الدول، منها دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية، وقد قاموا بغلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومن المنتظر اغلاق بعض الدول للحدود والطيران، لذا فعلت الوزارة غرفة العمليات لتلقي الاستغاثات من المصريين في الخارج وقد حددت الوزارة العالقين هم من انتهت زياراتهم أو لقضاء الإجازة بالوطن أو للعودة النهائية أو لأسباب قهرية عاجلة.

كما دعت وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض»، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.