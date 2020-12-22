«التأمينات»: دفع اشتراكات الصحفيين غير المنتظمين بالصحف خلال أيام

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان على تسهيل الإجراءات التأمينية للصحفين والمراسلين المقيدين بالنقابة غير المنتظمين بمؤسساتهم الصحفية.

وأضاف عوض، لـ«الوطن»، أن ذلك معني بالصحفي عضو نقابة الصحفيين، وغير منضم لمؤسسة صحفية فى الوقت الحالي، معطيا مثالا على ذلك «أنه في حال إذا تم فصل صحفي من مؤسسته الصحفية التي يعمل بها، وهو على قيد نقابة الصحفيين، فالفيصل كونه عضو نقابة ولكنه غير موجود على قوة العمل في أي مؤسسة صحفية».

من حق الصحفى دفع الاشتراكات التأمينية

وأكد أنه سيكون من حقه الصحفي دفع الاشتراكات التأمينية، واعتباره كصاحب عمل شريطة أن يقدم شهادة من نقابة الصحفين بأنه مسجل مشتغلين، وذلكم اعتبارا من 1 يناير2021، وفقا للقرار رقم 123 لسنة 2020.

فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بشكل مباشر برفع المعاناة عن المواطنين، وسيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، وذلك من خلال إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة، كما يتم في كبرى الشركات.

وأكد اللواء جمال عوض، أن «قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وضع ميزة كبيرة للعمالة غير المنتظمة، إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص».

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.

وفيما يتعلق بقانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، أشار رئيس القومية للتأمينات، إلى أنه من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.