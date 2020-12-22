محافظ القاهرة: إزالة 516 عقارا أسفل خطوط الضغط العالي بإجمالي 1411 أسرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي التي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة.

وأكد محافظ القاهرة إزالة 516 عقارا بإجمالي 1411 أسرة مشيرًا إلى تسكين 993 أسرة حتى الآن بمساكن "أهالينا 2" بحي السلام في شقق مفروشة بالأثاث ومزودة بكافة الخدمات .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة أزالت حتى الآن 473 منزلًا مقاما بطريقة غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالي، وتمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة.

وأكد المحافظ أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحدًا من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة حتى محور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

ولفت "عبدالعال" إلى أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .