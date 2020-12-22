نيفين جامع: إجراءات سريعة لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أعباء مالية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز وضع آليات مرنة وبسيطة، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة إحلال السيارات القديمة.

وأكدت الوزيرة أنه ستسدد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أي أعباء مالية إضافية على أصحاب السيارات، موضحة في بيان لها اليوم، أن أصحاب السيارات يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى 5، من خلال شركتي «كارجاس أو غازتك»، وتسدد بمحطات التموين الخاصة بهما، أو من خلال منافذ فوري.

ودعت نيفين جامع، أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، للاستفادة من المميزات التي يتيحها الجهاز حاليا، والتوجه لمراكز تحويل السيارات التابعة لشركتي «كارجاس وغازتك» بمختلف المحافظات، لما لاستخدام الغاز من فوائد اقتصادية وبيئية، وتحقق وفر كبير لأصحاب السيارات يصل إلى 55%.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجهاز بسط إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة كافة؛ إذ تقتصر على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية، وإيصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ إذ تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال الـ3 سنوات المقبلة، بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اعتزامها تنظيم معرض في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، بمشاركة البنوك وشركات السيارات، للإعلان عن تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين والسولار، وهي الخطة التي تستهدف نحو 250 ألف سيارة كمرحلة أولى.