لتحقيق السيولة المرورية.. رصف المحاور والشوارع بأحياء ومدن الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالأحياء والمراكز والمدن، اليوم، للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وقال "راشد" إنه جاري تنفيذ أعمال تطوير العديد من المحاور لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مضيفا أنه تم البدء في وضع الطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس شبرامنت بطول 970 مترا تقريبا بنطاق مركز أبوالنمرس كما تم استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550م والذى يربط بين طريق مدرسة القصر الابتدائية وحتي مسجد السلام.

وأضاف رصف طريق بئر نصر بطول 600 م والانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسي بطول 500م وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية لافتاً انه تم البدء في اعمال رصف شارع الفرن الآلى بدهشور بمركز ومدينة البدرشين استجابة لمطالب المواطنين لما له من اهمية مرورية مشيراً انه تمت أعمال استكمال الطبقة الرابطة بطريق البر الشرقي لجسر ترعة المريوطية بدءاً من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم بطول 3 كم وعرض 20 م .

وأكد أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بشارع سعد زغلول ابتداء من شارع العمدة بمدينة الحوامدية، وهو محور مروري يشهد أعمال تطوير بالكامل إضافة إلى تركيب الإنترلوك بشوارع النادي وأبوبكر الصديق وجمال عبدالناصر بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم.

وأضاف المحافظ أن حى العمرانية يشهد طفرة في أعمال الرصف لوجود العديد من المحاور الرابطة والمتفرعة من شارع الأهرام الذي سوف يشهد أعمال الخط الرابع لمترو الانفاق حيث تم الانتهاء من الرصف بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع فيصل إلى جانب شارع الجمال المتفرع من شارع بسام الشريف و الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتيه السطحية بشارع نشأت المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع النادي الرياضي.

واشار إلى الانتهاء من إجراء تخطيط مرورى لأربعة محاور مرورية وهي شارع الشعب المتفرع من شارع ترعة الزمر، حتي شارع جمال الدين الأفغاني وشوارع محمود سامي البارودي والديواني وكفر طهرمس من شارع الهرم.

كما تم وضع طبقة الرصف الأولى بشارع حسين الجيزاوى ضمن الخطة الاستثمارية لحى العجوزة وجارى استكمال الأعمال.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.