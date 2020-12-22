الأعلى للإعلام يرصد مخالفات فيس بوك ويتواصل مع «الاتصالات» لحذف المزيف

يستعد المجلس الأعلى للإعلام، لإعلان تقرير الحالة الإعلامية السنوي الثالث خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهت لجنة الرصد برئاسة رانيا هاشم من كتابته، عقب اجتماعات مكثفة حضرها الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، ومن المقرر أن يتضمن التقرير رصدا لمخالفات صفحات فيس بوك للمرة الثانية على التوالي، بعدما أخضع القانون الصفحات التي يبلغ عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لسلطات المجلس.

المجلس: الإعلام المصري نجح في تحدي كورونا

وبحسب مصدر مسؤول في المجلس، فإنّ تقرير المجلس يتناول أداء صفحات فيس بوك الخاضعة له، كما يرصد المخالفات التي ارتكبتها بعض الصفحات، وجرى رصد الصفحات المزيفة التي جرى تدشينها خاصة لبعض المسؤولين وعلى رأسهم المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والذي أبلغ المجلس بذلك، وبالفعل جرى التواصل مع وزارة الاتصالات لحذف الصفحات المزيفة، بحسب ما صرح به كرم جبر، الذي طالب كل من له صفحة مزيفة بالتواصل والإبلاغ عنها.

وتناول تقرير الحالة الإعلامية التحديات التي واجهها الإعلام في 2020، وأبرزها فيروس كورونا، وسقوط الأمطار فيما يعرف بـ«عاصفة التنين» في مارس الماضي، إذ يؤكد التقرير أنّ الإعلام نجح في مساندة جهود الدولة المصرية في هذين الموضوعين، فضلا عن دوره في معركة الوعي.

الحالة الإعلامية: الشائعات والأخبار الزائفة أبرز المخالفات

ورصد التقرير أيضا بعض السلبيات المتعلقة ببث الشائعات ونشر وبث أخبار زائفة، مؤكدا أنّ البرامج التليفزيونية كانت الأكثر مخالفة بين وسائل الإعلام مقارنة بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وفي تقليد جديد يتضمن تقرير الأعلى للإعلام دراسة مقارنة بين أداء المجلس، وما يصدر عنه ونظرائه من المجلس المشابهة في عدد من دول العالم.

وكان المجلس أكد في تقريره الثاني الذي أعلنه في يناير الماضي تحت عنوان «حرية الرأي والتعبير»، أنّ نحو نصف الشعب المصري يمتلك حسابات نشطة على منصات فيس بوك، تويتر، يوتيوب وغيرها، وأنّ بعض الممارسات شابها الفوضى أحيانا فيما يتصل باختراق الخصوصية والحض على الكراهية واستخدام الألفاظ السوقية المتدنية وترويج الشائعات.