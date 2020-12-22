الأعلى للإعلام يدشن مبادرة لمعايير دراما رمضان 2021

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح غد حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوى والنقاد، ومن المقرر أن تشهد إطلاق مبادرة «اعتز بفنك»، التي أعلن عنها المجلس في سبتمبر الماضي وجرى تأجيلها حتى الآن، كما سيتم دعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين والمؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين، لحضور الورشة وإبداء آرائهم في المعايير الحالية للدراما، سواء بالإبقاء عليها أو تعديلها، فضلا عن المساهمة في إطلاق المبادرة.

وكشف المصدر، لـ"الوطن"، عن أنّه من المقرر الترويج لمبادرة «اعتز بفنك» عبر إطلاق هاشتاج وبرومو «اعتز بفنك»، وسيتم مطالبة القنوات الفضائية بوضعه على الشاشات حتى حلول شهر رمضان المقبل، موضحا أنّ المبادرة تهدف لتحسين الصورة الذهنية للفنانين وإبراز الإيجابيات.

المجلس تلقى طلبات من فنانين للمشاركة في ورشة العمل ودعم المبادرة اعتز بفنك

وكانت الفنانة الفنانة سميرة أحمد، أكدت لـ«الوطن»، تأييدها للمبادرة رفقة عدد من الفنانين، أبرزهم يوسف شعبان، وطالبت الفنانين بدعم المبادرة: «مستعدون لدعم المبادرة، لأن الفن ضاع، نريد أن نرى أعمال ذات قيمة».

وتلقى المجلس العديد من الطلبات من الفنانين والنقاد للمشاركة في المبادرة، وقال المصدر إنّ ذلك يأتي في إطار دور المجلس الاستباقي لإيجاد شكل جديد للإعلام بحيث يكون دوره توعوي.

وتترأس لجنة الدراما الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تشرف على تنظيم وترتيب ورشة العمل، بهدف إعادة النظر في ضوابط الأعمال الدرامية في ضوء اختصاص المجلس، بوضع أكواد للأعمال الدرامية، والتي تشمل منع الألفاظ الخادشة للحياء والتدخين شرب الخمور والمخدرات والعنف غير المبرر، فضلا عن مراعاة اللغة العربية وغيرها، بينما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.