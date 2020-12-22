الأعلى للإعلام ينتهي من تقريره السنوي الثالث وأبرز تحديات 2020

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من كتابة تقرير الحالة الإعلامية الثالث في تاريخ المجلس، والمقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة، بعد اجتماعات مكثفة عقدتها لجنة الرصد المختصة بإعداد وكتابة التقرير برئاسة رانيا هاشم عضو المجلس، وبحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن المقرر إرسال نسخة من التقرير لرئاسة الجمهورية مثلما حدث في التقريرين الأول والثاني، وإرسال نسخا لبعض الجهات ومنها مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، فضلا عن إرساله لوسائل الإعلام للاطلاع على ما رصده المجلس سواء من مخالفات يطالب بتجنبها أو إيجابيات يتطلب الاستمرار عليها.

التقرير يتضمن التحديات التي واجهت الإعلام المصري ونشاط لجان المجلس

وتتضمن محاور تقرير الحالة الإعلامية، الذي يعد الأول من نوعه للمجلس الحالي بتشكيله الجديد برئاسة كرم جبر، كلمة رئيس المجلس وتقارير لجان المجلس المختلفة سواء الشكاوى أو التدريب أو الرصد أو الدراما أو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، فضلا عن لجنة التراخيص ولجنة إخطارات الصحف، كما يتضمن تقرير أمين عام المجلس.

ويتناول التقرير أبرز التحديات التي واجهت الإعلام خلال 2020 والتي استطاع التغلب عليها أو تلك التي أخفق فيها ووقع في مخالفات للمعايير التي وضعها المجلس، ولأول مرة يضم التقرير محورا يتضمن دراسة مقارنة بين أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ونظرائه في عدد من دول العالم.

وصدر تقرير حالة الإعلام في مصر الأول في مايو 2018، وأعلنه المجلس برئاسة رئيسه السابق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في مؤتمر صحفي، وجاء التقرير في 142 صفحة وتناول 11 موضوعا، بينها الخريطة الإعلامية والصحفية وتقرير الملاحظات الإعلامية وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، بينما صدر التقرير الثاني في يناير 2020، والذي تم إرساله إلى جهات عدة، بينها وزارة الخارجية ورؤساء الهيئات الإعلامية، ونقيبي الصحفيين والإعلاميين، ورؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة، ورؤساء القنوات المملوكة للدولة والخاصة وعمداء كليات الإعلام وأقسامها.