وليد منصور: وضعنا ميزانية ضخمة من أجل تصوير فيلم «أهل الكهف»

نشر المنتج وليد منصور، صورة من كواليس تصوير فيلم «أهل الكهف»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر خلال الصورة أبطال العمل، وهم خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ووليد منصور، والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وقال «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، إن العمل تدور قصته إلي عام 250 ميلاديا، لذلك قررنا تخصيص ميزانية ضخمة للفيلم، حتى يخرج بالشكل الملائم، مع مراعاة كل الظروف الخارجية، من ملابس وديكور ومكياج.

وأضاف المنتج وليد منصور، أن كواليس العمل بها جو من الحب والتعاون بين الفرق كاملا، ونتمني أن يخرج العمل للنور في أقرب وقت، مشيرا إلي أنه لم يستقر على الموعد النهائي لعرض الفيلم، ولكن من المتوقع أن يكون خلال موسم عيد الأضحى.

وتابع المنتج: «نراعي جميع الإجراءات الاحترازية داخل لوكيشن التصوير، من ارتداء الكمامات وتعقيم مواقع التصوير باستمرار، مع مراعاة ارتداء الكمامة لفريق العمل».

وأعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، انطلاق تصوير فيلم «أهل الكهف» منذ أيام، قائلا: «دعواتكم.. الحلم بدأ يتحقق.. كفين للدعاء»، وهو من تأليف الكاتب الراحل توفيق الحكيم، ويعالجه الأول سينمائيا، ومن إخراج عمرو عرفة.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفي، وخالد الصاوي، ومصطفي فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فواد سليم، وصبري فواز، وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

وتدور قصة «أهل الكهف» عن عام 250 ميلاديا، المقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو المقبل؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى، خاصة أن طبيعة الأحداث سوف تستغرق وقتا طويلا خلال التصوير.