عمرو عرفة عن «أهل الكهف»: «فيلم صعب.. بس هي دي حلاوة السيما»

أعلن المخرج السينمائي عمرو عرفة، بدء التحضير لفيلم «أهل الكهف»، وهو عمل مأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم.

وكتب «عرفة» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «أهل الكهف.. دعواتكم فيلم صعب بس هي دي حلاوة السيما».

وفيلم «أهل الكهف» من إنتاج تالنت ميديا برودكشن، ومأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

وكان فريق عمل فيلم «أهل الكهف» الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما في مقدمتهم خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب، قد بدء تصوير أول مشاهده بالقاهرة، منذ أقل من أسبوع.

الفيلم سيتم تصويره بعدد من الدول الأجنبية

جدير بالذكر، أن أسرة عمل الفيلم قد أعلنت في وقت سابق أن مشاهد الفيلم ستصور في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين منهم المغرب، ومن المقرر أن يكون جاهزا للعرض بدور العرض المصرية والعربية في 2021، وبالتحديد في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأصل «أهل الكهف» مسرحية من أشهر مسرحيات للكاتب الرائع توفيق الحكيم، وافتتح بها المسرح القومي نشاطه، ولاقت نجاحا كبيرا، حتى أنها تُرجمت إلى الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، ونشرت لأول مرة 1933.