منها «هابي نيو يير بالعربي».. أبرز العروض المسرحية ليلة رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021، ومن المقرر أن يقدم القطاع الخاص عددا من المسرحيات، وأعلن مجدي الهواري عن مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «هابي نيو ييربالعربي»، والتي يجسد بطولاتها الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ«توتا»، على مسرح الماركي بالتجمع الخامس بإحدى المولات.

وتبدأ المسرحية عرضها الأول ليلة رأس السنة، في الساعة التاسعة مساءً؛ إذ يقدم «توتا» شخصية محامي، يتعاون مع إحدى العائلات الثرية، الذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة، في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشكلات والمواقف بين الأصدقاء.

وأقبل الجمهور على شراء عددا من التذاكر، وانتهى حجز الأسبوع الأول من المسرحية عبر الـ«أون لاين».

والمسرحية من بطولة كلا من الفنان محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ودانا الحلبي، وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواري.

كما كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن عرض مسرحيته الجديدة «اللوكاندة»، في أعياد الكريسماس، من خلال الترويج للعمل المسرحي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق قائلا: «الكريسماس مع اللوكاندة مختلف عن كل سنة.. الحق احجز تذكرتك واحتفل معانا أنت وحبايبك».

ومسرحية «اللوكاندة» فكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وبطولة أشرف عبدالباقي، ودياب، وحمدي الميرغني، وويزو، وإبرام سمير، ونورهان منصور، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وتدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب «اللوكاندة» التي يتشاركون في ملكيتها.