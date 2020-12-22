مصرع عامل صدمه قطار بشبين القناطر

لقي عامل مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

تلقى المقدم محمد فتحى رئيس مباحث شبين القناطر، بلاغًا بوفاة عامل صدمه قطار أثناء نزوله من قطار آخر بمحطة شبين القناطر، تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد.م.ج" 23 عامًا، عامل، أثناء نزوله من القطار من الاتجاه الخطأ اصطدم به قطار قادم من الإتجاه المقابل ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيقات.