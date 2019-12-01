لقي شخص مصرعه، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث صدمه القطار، ولقي مصرعه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بوفاة شخص صدمه القطار أمام محكمة شبين القناطر، جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقل قوة أمنية من مركز الشرطة.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "فايز. ا. ع"، 65 عاما، صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

ونقلت الجثة للمستشفى، وقررت النيابة انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

يذكر أن منطقة الحادث شهدت أكثر من حادث نتيجة العبور العشوائي للمواطنين في هذه المنطقة.