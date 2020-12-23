تعمل إيه لو عاوز تلغى حجز وحدة سكنية وتسحب المقدم؟ الإسكان تجيب

ظروف عدة، قد تجعل المواطن يريد التنازل أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التى تطرح من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسحب مقدم جدية الحجز بعد التقديم، ولكنهم يخشون من صعوبة تحقيق ذلك، خوفا على خسارة المبلغ المسدد كمقدم لجدية الحجز.

لكن هناك إمكانية وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، للعملاء الذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى يطرحها الصندوق من حين لآخر.

وهناك خطوات عدة يجب على المواطن الراغب فى إلغاء الحجز، اتباعها للحصول على مقدم جدية الحجز، حيث لابد من ذهاب العميل أو من ينوب عنه بالتوكيل المطلوب إلى بنك التعمير والإسكان، فرع الدقى، قطاع الاستثمار.

وذلك لتقديم طلب التنازل عن الوحدة وتنفيذ الإجراءات القانونية للتنازل والحصول على باقى المستحق للعميل بعد خصم قيمة 1.5% من الثمن الإجمالي للوحدة طبقا لكراسة الشروط مقابل إلغاء التخصيص.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، أن سحب مقدم الحجز من المشروع، يعد بمثابة التنازل عن الوحدة السكنية، ولا يمكن للعميل أن يقدم مرة أخرى على نفس المشروع.

وأضافت «عبدالحميد»، أن العميل تتاح له الفرصة أن يقدم مرة أخرى ولكن فى مشروع جديد، يطرحه الصندوق.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه عند زيادة عدد المتقدمين للحجز، عن الوحدات السكنية المطروحة، يتم اختيار الفائزين حسب الأولوية التي حددها الصندوق داخل كراسة الشروط، وهى الأولوية للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

أما عن طرق التواصل مع الصندوق، أوضحت «عبدالحميد»، أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188، من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.