محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الخليفة العام

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مستشفى الخليفة العام، اليوم، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، كما تفقد العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى التي تقدم خدمة طبية لسكان حي الخليفة والمناطق المجاورة له.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بجهد الأطقم الطبية في رعاية المواطنين في ظل جائحة كورونا، وحرص خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها .