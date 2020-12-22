إعدام عاملين والسجن المشدد لثالث قتلوا ربة منزل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بإعدام متهمين والسجن المشدد لثالث بتهمة قتل ربة منزل والشروع فى قتل ابنها بغرض سرقة منزلهما، وصدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وأحمد عبد الحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

تعود أحداث القضيه إلى أواخر ديسمبر من عام 2018 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع "خيريه عبد الراضي بربري" 60 عامًا، وإصابة ابنها يوسف أحمد محمد، بطعنات إثر قيام مجهولين بالتسلل لمنزلهما وتفتيشه بهدف السرقة.

وكشفت التحريات أن مرتكبى الحادث "هاشم.ع.ف" 32 عامًا، وشهرته "قراعه" و "حاتم.م.إ" 28 عامًا وشهرته "خرابه" و"محمود.ح.م" جميعهم يعملون فى زراعات الموز بقرية دندره بقنا، حيث اعتقدوا بوجود قطع أثريه في منزل المجني عليها فتسللوا للمنزل وأثناء تفتيشهم استيقظت المجني عليها فانهالوا علي رأسها بقطعة خرسانية فقتلوها، ثم شعر بهم ابنها فسددوا له عدة طعنات بسلاح ابيض، ولم يجدوا سوى قرط ذهبي خاص بالقتيلة فسرقوه وفروا هاربين.

و تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين بعد ثبوت التحريات قيامهم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات بقنا واحيلت أوراقهم إلى فضيلة المفتي وقضت المحكمة اليوم باعدامهم .