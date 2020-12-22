أمين النواب: الشوباشي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن.. ننتظر قائمة المعينين

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنّ النائبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين، متابعا: «سننتظر القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا، وما هم أصغر الأعضاء سنًا، وبالتالي من سيتولى رئاسة الجلسة العامة المعنية بالإجراءات ومن سيساعده».

وواصل النواب عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، استخراج كارنيه العضوية، وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنّ البرلمان الحالي الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر 2021/2026، سيستكمل ما بدأه البرلمان الحالي الذي تنتهي فترته في 9 يناير المقبل، من مهام تشريعية ورقابية.

وأضاف ناصر، في تصريحات عنه عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أنّ البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة، على رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي، كي يشعر المواطن بزيادة دخله الشهري.

وتابع: «ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن في خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذي ضرب المثل والقدوة في الوقوف داعما للدولة المصرية والقيادية السياسية في أحلك الظروف، خاصة في الملف الاقتصادي، وعملية الإصلاح».

وأوضح أنّه آن الأوان كي يجني المواطن ثمار الإصلاح، ورغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي، وخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو.

وأكد أنّ المجلس الجديد بتنوعه المختلف، سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.