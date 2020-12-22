يبدأ من 5 آلاف جنيه.. سعر المتر بـ4 مدن جديدة بعد طرح وحدات سكنية بها

يتراوح سعر المتر داخل 4 مدن جديدة، بين 5 آلاف جنيها وحتى 8 آلاف جنيه، وهي «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور»، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 447 وحدة سكنية، على أن يبدأ الحجز «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، بداية من اليوم، وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه الوحدات ضمن حصة الهيئة بمشروعات «أرابيا» بمدينة القاهرة الجديدة و«الياسمين» بمدينة 6 أكتوبر و«السويفي» بمدينة العاشر من رمضان و«بندر الربيع» بمدينة العبور.

وهذه المشروعات عبارة عن «كمبوند»، كما يوجد العديد من المساحات المختلفة داخل كل مشروع والتي تتراوح من 63 مترًا وحتى 125 مترًا.

ويختلف نظام سداد ثمن تلك الوحدات، لأنه سيكون بالنظام الجديد، وهو أقساط نصف سنوية، وذلك عكس الطروحات الماضية، كان يتم سداد أقساط شهرية أو ربع سنوية.

نظام السدادسداد جدية حجز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

وسجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، فى مشروع «أرابيا»، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ85 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ94 ألف جنيه تقريبا.

فى حين سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، بمشروع «السويفي» والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ109 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ80 ألف جنيه تقريبا.

أما مشروع «بندر الربيع» بمدينة العبور، سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 مترا وصلت لـ568 ألفا، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ90 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ72 ألف جنيه تقريبا.

ومشروع «الياسمين» بمدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا، وصلت لـ 488 ألف، والوحدة الـ80 مترا وصلت لـ530 ألفا.

بتطبيق نظام السداد للوحدة الـ80 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 120 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألفا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ70 ألف جنيه تقريبا.