الرعاية الصحية: 387 ألف مكالمة للخط الساخن الخاص بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال 387.444 ألف مكالمة، بين حجز واستفسار وشكاوى، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد عبر الكول سنتر برقم 15344، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة بالمحافظة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن إجمالي مكالمات الحجز، بلغت 295.444 ألف مكالمة منذ بداية تفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، منذ مارس 2020 وحتى الآن.

ولفتت الهيئة، إلى أن إجمالي الاستفسارات والشكاوى الواردة على الخط الساخن 15344، التي بلغت 92 ألف مكالمة ما بين استفسارات وشكاوى، حيث بلغ عدد الاستفسارات التي تم تلقيها 82 ألف استفسار، بينما بلغ عدد الشكاوى التي وردت على الخط الساخن 10 آلاف شكوى، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019 وحتى الآن.

فيما أكد البيان، على حل الشكاوى الواردة، حيث وصلت نسبة الإنجاز 95%، وذلك للوصول إلى رضاء منتفعي بورسعيد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

فيما كانت غالبية الاستفسارات الواردة على الرقم 15344 حول كيفية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وقيمة الاشتراكات وقيمة المساهمات للانتفاع بخدمات المنظومةالجديدة، آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.

الرعاية الصحية: اجتماع دوري شهري داخل كل منشأة صحية بمشاركة ممثل عن المنتفعين للوقوف على المعوقات وبحث آليات حلها

فيما أوضح الدكتور أحمد دنقل مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة أن خطة الإدارة يرتكز على 6 محاور وتشمل (الكول سنتر وتلقى المكالمات والاستفسارات عبر الخط الساخن 15344، المتابعة الميدانية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، المشاركة المجتمعية، التواصل الإجتماعي عبر الصفحة الرسمية لرضاء منتفعي بورسعيد على الفيس بوك، خط الإستشارات الطبية المجاني، متابعة حالات الإحالات الطبية).

وكشف عن استحداث انعقاد اجتماع دوري شهري لكل منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات، ويشارك في الاجتماع العاملين بالمنشأة الصحية، بالإضافة إلى عضو خارجي ممثلًا عن المنتفعين، وذلك لضمان الوصول لأكبر قدر من رضاء المنتفعين والإلمام بكافة متطلباتهم، كما يراعى أن يتم تغيير العضو المشارك من المنتفعين شهريًا مع كل اجتماع يعقد، للوقوف على كافة التطلعات من المنظومة الجديدة.

وتابع: أثناء الاجتماع الدوري للمنشأة الصحية، يتم مناقشة أهم الشكاوى والتحديات أو المعوقات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية، ويتم مناقشة سبل حلها، لافتًا إلى إشراك المنتفعين في الحل باعتبارهم شركاء في المنظومة ورضائهم عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها هو مؤشر لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأشار إلى دور رضاء المنتفعين في المشاركة المجتمعية والتوعية ميدانيًا على أرض الواقع، بآلية التعايش مع الأمراض المزمنة، إلى جانب دورهم في توعية المنتفعين المترددين على الوحدات الصحية، بالفحص الطبي الشامل السنوي، الذي تم إجراؤها بالمجان لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلًا عن التوعية تليفونيًا، بأهمية وضرورة الفحص الطبي السنوي الشامل، وذلك من خلال خط الاستشارات الطبية.

السبكي: نرحب بكل الاقتراحات التي ترد إلينا.. وإجراءات تصحيحية فورية للوصول لرضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان إلى الاستبيانات واستطلاعات الرأي الدورية لقياس مدى رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال التواصل المباشر مع المنتفعين داخل المنشآت أو الوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد أو تليفونيًا عن طريق الكول سنتر 15344.

ولفت إلى عمل 43 ألف استبيان لاستطلاع آراء منتفعي المنظومة، وقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، منهم 40 ألف استبيان، تمت من خلال فريق رضاء المنتفعين داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إضافة إلى 8 مستشفيات تابعين للهيئة، فضلًا عن 3000 استبيان تم إجراؤها، وعبر الخط الساخن (الكول سنتر) برقم 15344، وذلك بهدف تقييم سرعة الإجراءات والاستجابة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مقارنة بالنظام القديم للتأمين الصحي، وتقييم آداء فريق العمل، وتقييم كفاءة منظومة الحجز من خلال الكول سنتر، وكانت نتيجة استطلاعات الرأي مرضية جدًا، مشددًا على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفقًا لمردود الاستبيانات، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من رضاء المواطنين.

فيما أعرب السبكي عن ترحيبه بكل المقترحات التي من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأردف السبكي أن فريق رضاء المنتفعين يؤدي عمله باحترافية ويحقق نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وساهم من خلال تلك الآليات في بناء جسور من الثقة بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبين منتفعي المنظومة، لافتًا أن جودة الخدمة الصحية وتميزها ورضاء المواطن هو أساس تقديم الخدمة الطبية في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تعززها غاية التغطية الصحية الشاملة في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين على أرض مصر.