أسعار البطاطس في الأسواق والجملة بعد أزمة التصدير

شهدت أسعار البطاطس انحفاضا كبيرا في الفترة الحالية، إذ انحفض سعر الطن ليتراوح بين 500 و1500 جنيه، ووصل سعر كيلو البطاطس لجنيهيّن في الأسواق المصرية، بسبب العديد من العوامل، أوضحها حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، لـ«الوطن»، على النحو التالي:

قال نجيب إنّ مصر تأثرت في ظل أزم تفشي فيروس كورونا، من حيث كمية التصدير، موضحا أنّ البلاد اعتادت تصدير نحو 800 لـ850 ألف طن سنويا، لكن مع زيادة طلب دول العالم على الموالح وصلت كمية تصدير البطاطس هذا العام لـ650 ألف طن فقط، وبالتبعية أصبح هناك مخزون استراتيجي كافٍ جدًا في مصر، وأصبح المعروض أكبر بكثير من الطلب، ما تسبب في انخفاض الأسعار بهذا الشكل.

أسعار البطاطس في الأسواق

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنّ أسعار البطاطس في أسواق الجملة بدأت بين 500 و1500 جنيه للطن، وبيعت في الأسواق بسعر 10 جنيهات للـ5 كيلو، ما يعني أنّ سعر الكيلو جنيهيّن.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الحكومة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة الفلاحين على الخروج من أزمة البطاطس، قائلا إنّ انهيار أسعارها يهدد المستقبل الزراعي للبطاطس.

يُذكر أنّ محصول البطاطس من أهم 3 محاصيل في مصر بعد القمح والأرز، وهو صاحب المركز الثاني في صادرات مصر بعد الموالح، ووفقا لـ«سكاي نيوز»، فإنّ من أبرز فوائد البطاطس تعزيز صحة القلب، إذ إنّها غنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي، وتعمل على حماية العظام بسبب احتوائها على الحديد والفسفور والكالسيوم، إضافة إلى ضبط مستويات ضغط الدم، ويعمل البوتاسيوم على توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على استرخائها، ما يظهر ذلك بشكل إيجابي على مستويات ضغط الدم.