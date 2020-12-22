«الغرفة التجارية»: أزمة البطاطس ستزيد في مصر بسبب إجراءات الإغلاق

أصابت جائحة كورونا موسم البطاطس في مصر خلال العام الحالي بانهيار، ووصل سعر كيلو البطاطس إلى أقل من جنيه، مع تراجع عمليات التصدير للخارج بسبب قيود الإغلاق التي بدأت عدد من دول العالم اتخاذها كإجراءات احترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن ملابسات الأزمة المستمرة منذ بداية عام 2020، لـ«الوطن»، قائلا: إن السبب الرئيسي يعود إلى قوى العرض والطلب، موضحا أن المعروض من البطاطس في الأسواق المحلية يفوق الطلب بكثير، ما تسبب في تراجع الأسعار إلى أقل من 100 للطن الواحد، للمرة الأولى منذ سنوات.

ولفت «النجيب» إلى أن الأسواق المصرية لم تشهد تراجعا في أسعار البطاطس بهذا الشكل منذ سنوات، مؤكدا أن مصر تصدر ما يقرب من 900 ألف طن بطاطس سنويا، ومع عودة الدول عالميا للإغلاق ستزيد الأزمة في مصر.

وأكد نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة، أنه بسبب الأزمة ألقى مزارعون في محافظة المنيا كميات من المحصول على جانبي الترع والمصارف والطرق، في أعقاب انهيار الأسعار من 10 جنيهات للكيلوجرام إلى 70 قرشا، وإخلاء الأرض لزراعات أخرى قد تعوضهم عن خسارتهم.

وأشار «النجيب» إلى أنه رغم عدم وجود أرقام محددة لحجم ما تزرعه مصر من البطاطس، إلى أن متوسط ما يزرع يقترب من 400 ألف فدان بطاطس سنويا، لافتا إلى أن تلك الكميات تزرع على 3 مرات في العام الواحد، أو ما يطلق عليها العروات الزراعية، المرة الأولى تزرع في شهر ديسمبر ويناير، وتحصد في مايو من كل عام.

وأضاف حاتم النجيب أن العروة الأخرى تزرع في شهر يناير، وتحصد في أكتوبر، وأخيرا الثالثة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر، على أن تحصد في ديسمبر، لافتا إلى أن العروة الأخيرة عمقت الأزمة.