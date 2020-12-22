وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي مع بيلاروسيا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، سيرجي ترنتيف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات العلمية والصحية والتكنولوجية، بحضور الدكتور ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا، في المجالات الطبية والصحية في الفترة الراهنة، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، خاصة ما يتعلق بآخر التطورات في مجال لقاحات «كوفيد 19»، مشيرًا إلى إمكان تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية والتعاون معًا في هذا الشأن بين الجامعات المصرية والبلاروسية، فضلاً عن ضرورة التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن لدينا 115 مستشفى جامعي.

وبحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى مجال التعليم التكنولوجى، خلال اللقاء، كما أشاد وزير التعليم العالي، بنجاح التعاون مع الجانب الكوري في الجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف، لافتا إلى إمكان التعاون بين الجامعات التكنولوجية فى مصر ونظيرتها ببيلاروسيا فى ضوء التجربة الناجحة مع كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في مصر، وإعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المحلي أوالدولي.

ودعا الوزير سفير بيلاروسيا لزيادة الجامعات التكنولوجية وخاصة ببني سويف للاطلاع على التجربة الناجحة مع الجانب الكوري، بالإضافة إلى جامعتي القاهرة الجديدة، الدلتا، للتباحث حول إمكان التعاون بينها وبين نظيرتها ببلاروسيا، وتوقيع بروتوكولات للتعاون معها سواء على مستوى التدريب أو التعليم وغيرها من أوجه التعاون.

ومن جانبه، أشار سيرجي ترنتيف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية، مستعرضًا مجالات التعاون مع جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وكفر الشيخ ومنها الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها، فضلاً عن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في العديد من الأنشطة والمشروعات البحثية، مشيدا بالمستوى العلمي للجامعات المصرية، مؤكداً حرصه على زيارة الجامعات التكنولوجية وبحث آليات التعاون بينها وبين نظيرتها في بيلاروسيا.

وأضاف أنه من المقرر خلال هذه الزيارة أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الجمهورية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي ببلاروسيا والمجلس الأعلى للجامعات.

وفي ختام اللقاء، وجه سفير بيلاروسيا الدعوة للوزير للمشاركة في المنتدى البيلاروسى المصرى الثانى لرؤساء الجامعات والمقرر عقده فى مارس 2021 ببلاروسيا.

كما تم الاتفاق على قيام سفير بيلاروسيا بزيارة الجامعات التكنولوجية، والمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، فضلاً عن عقد لقاء مع أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين.