تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور الفردوس

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إجراء بعض التحويلات المرورية، تزامناً مع تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع محور الفردوس، اعتبارا من الساعة (12) بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء، ولمدة خمسة عشر يوما، وذلك لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، الأمر الذى يستلزم (غلق مسطح كوبرى الفردوس) بالوصلة من ميدان الفردوس تجاه مسجد الشرطة فقط، مع الاستبقاء على حركة المرور أعلى كوبري الفردوس وميدان الفردوس.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

صلاح سالم القادم من نفق الأزهر تجاه شارع المرور: يسلك يميناً شارع الظافر برقوق فيساراً شارع أحمد بن إينال فيساراً شارع قنصوه وإستكمال بشارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى، فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

صلاح سالم القادم من ميدان العروبة تجاه نفق الأزهر: يسلك يميناً شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

القادم من شارع أحمد سعيد تجاه مناطق القلعة: يسلك شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

القادم من الأوتوستراد (بين المقابر) تجاه مناطق القلعة: يسلك شارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.