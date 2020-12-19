التقرير الفني: طفل المرور سب رجل الشرطة بلفظ خارج وهدده بالضرب «مستند»

حصلت «الوطن» على تقرير الفحص الفني الخاص بهاتف «طفل المرور»، نجل القاضي، المحال إلى محكمة جنايات الطفل مع 4 آخرين بتهم التنمر وتعاطي المخدرات وإهانة رجل شرطة في إدارة مرور القاهرة يباشر عمله في المعادي، وبدأت محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات وجنح الطفل مطلع الشهر الجاري ، وهم نجل القاضي الطفل أحمد أبو المجد وأصدقاؤه، وقررت المحكمة حجزتها للحكم في جلسة الغد.

التقرير: «طفل المرور» سب رجل الشرطة بلفظ خارج

وأفاد تقرير الفحص الفني بأن الهاتف المحمول الخاص بطفل المرور تبين أن تطبيق انستجرام يفتح تلقائيًا وبه حساب مربوط بـ 3 حسابات أخرى وبفحص صور ومقاطع الفيديو الموجودة على الهاتف تبين وجود مقطعين خاصين بإهانة رجل الشرطة الأول مدته دقيقة و36 ثانية يظهر به توجه المتهم وبصحطبه أحد زملائه وآخر قائم بالتصوير ناحية رجل الشرطة سيرًا على الأقدام، وتوجيه عبارات له مثل «أنا أبويا رئيس محكمة والله كفيل أكلك علقة موت»، ومقطع الفيديو الثاني 12 ثانية وهو استكمال للمقطع السابق حيث وجه رجل الشرطة كلامه لهم قائلًا «صورت يا حبيبي يالا يا حبيبي اتكل على الله» ويسمع صوت «لفظ خارج».

نجل القاضي نشر على حسابه عبر «تيك توك» سيره بالسيارة بسرعة 240 كيلو

وأوضح التقرير وجود عدد من مقاطع الفيديو بها عدادات سرعة السيارات التي يتم قيادتها بسرعة عالية بعضها تجاوز 200 كيلو في الساعة أحد تلك المقاطع يظهر به، ما يفيد بما تم نشره على تطبيق تيك توك بواسطة حساب المتهم، ومقطع آخر مدته 33 ثانية يظهر به شخص يرجح أنه المتهم يقود سيارة ماركة فولكس حيث يظهر مؤشر السرعة يتجاوز 240 كيلو في الساعة.

وكشف أمين شرطة المرور، التابع لإدارة مرور القاهرة، تفاصيل تهديد نجل المستشار، الشهير بـ«طفل المرور» له بالإيذاء؛ إذ أكد في تحقيقات النيابة التي حصلت «الوطن» على نسخه منه، أن الأخير كان بصحبة أصدقائه في سيارة مرسيدس، يمتلكها والده القاضي، وبها رخصة منتهية، ففوجئ بقائدها تلميذ بالصف الثالث الإعدادي يهدده بالفصل من العمل، قائلا: «قال لي لو عملت مخالفة هقعدك جنب أمك.. انت مش عارف أنا مين؟».

أمين الشرطة : الطفل هددني بوظيفة والده والسيارة هيئة قضائية

وأوضح أمين الشرطة في أقواله، أن الطفل هدده بوظيفة والده الذي يعمل بمكتب وزير العدل، والسيارة هيئة قضائية، مضيفا في سرد أقواله بتحقيقات النيابة، أنه أكد للطفل أن سيتصل بوالده، وسيحرر مخالفة ضده، بعدما اكتشف أن رخصة السيارة منتهية، وعليها زجاج حاجب للرؤية، وقائدها حديث السن، ولا يحمل بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة.