«المجمعة المصرية» توضح الشركات الـ5 الأعلى ترخيصا في وحدات المرور

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، خلال «تقرير الأهرام» عن الشركات الخمس الأعلى ترخيصا للمركبات في وحدات المرور خلال شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2020.

وجاءت شركة «شيفروليه» فى المركز الأول، بعدد 3990 مركبة، فى الترتيب العام لجميع المركبات (ملاكى، وأجرة، ونقل، وأوتوبيس عام، وأوتوبيس خاص، وأوتوبيس مدارس، وأجرة سياحة، ورحلات، وأوتوبيس سياحة، وإسعاف، ومعدة ثقيلة).

وأوضح التقرير، حصول العلامة التجارية «نيسان» على الترتيب الثاني، بعدد 2044 مركبة، وفى المركز الثالث جاءن شركة «رينو» الفرنسية بعدد 1954 مركبة، وفى المركز الرابع شركة «هيونداي» بعدد 1881 مركبة، وفى المركز الخامس شركة «تويوتا» بعدد 1708 مركبة.

وأشار التقرير إلى حصول شركة «رينو» على المركز الأول في ترتيب الأعلى ترخيصا للمركبات (السيارات الملاكي) في وحدات المرور خلال شهر نوفمبر بعدد 1946 سيارة، وجاءت بالترتيب الثاني شركة «نيسان» بعدد 1873 سيارة، وفي الترتيب الثالث جاءت شركة «هيونداى» بعدد 1838 سيارة، ومن ثم شركة «شيفرولية» والتي حصلت على الترتيب الرابع بعدد 1453 سيارة، ثم شركة «تويوتا» بعدد 1452 سيارة.

ولفت التقرير، إلى حصول شركة «شيفرولية» على المركز الأول بعدد 2143 مركبة بثطاع السيارات النقل، وجاءت «نيسان» بعدد 168 سيارة في الترتيب الثاني، ثم «ايسوزو» بعدد 165سيارة، ثم شركة «سوزوكى» بعدد 153 سيارة بالمركز الرابع، ثم شركة «تويوتا» بعدد 70 سيارة بالترتيب الخامس.

وفي سياق آخر أوضح تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" خلال تقريره الأخير؛ ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات، وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية، وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%؛ فيما سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.