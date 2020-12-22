نماذج مميزة للعمارة الإسلامية.. هكذا تطور الحكومة القاهرة التاريخية

قرارات هامة أصدرها مجلس الوزراء اليوم نحو تطوير القاهرة التاريخية والتي تعد نموذجاً متميزاً للعمارة الإسلامية ذات ثراء معماري ومباني أثرية جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين ونظراً لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزين سماء القاهرة فقد أولتها الحكومة اهتماما خاصا وتوحدت من أجلها جهود وزارات الأسكان والآثار والثقافة وجهاز التنسيق الحضاري.

«الوطن» ترصد أبرز ملامح التطوير بالقاهرة التاريخية وحدود تلك المنطقة التي تعد أكبر المدن التراثية في العالم.

- تشهد المنطقة عملية توثيق شاملة ورفع مساحي لكامل المنطقة وانتهى العمل بأعمال درء الخطورة وانتهى العمل بمشروع ترميم بيمارستان المؤيد شيخ وتكية البسطامي وبوابة درب اللبان وبوابة حارة المبيضة وبوابة وكالة قوصون وأعمال صيانة وترميم بمسجد محمود محرم بالجمالية وكذلك أعمال الصيانة بمنزل الست وسيلة ومنزل السحيمى.

- تم الانتهاء أيضا من أعمال سوق السلاح والتى اشتملت على ترميم كتلة مدخل حمام بشتاك وسبيل رقية دودو وسبيل حسن أغا كوكليان وسبيل مصطفى سنان.

- بدأ العمل في تطوير المناطق المغلقة في نطاق قلعة صلاح الدين بإعادة تأهيل ورفع كفاءة منطقة باب العزب بترميمها وإضافتها إلى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية وإنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.

- وعلى مساحة 64 متر مربع يجري إعادة تأهيل منطقة باب زويلة حيث يجري العمل على إقامة مركز حرف تراثية وإعادة استخدام المباني التراثية بتحويلها إلى فنادق تراثية «بوتيك أوتيل» بحيث تحتفظ بخصائصها التراثية والأثرية وتقدم خدمات سياحية كاملة بخلاف وإنشاء مركز ثقافي بتكية الكلاشني، ومركز فنون تشكيلية، وجراج متعدد الطوابق.

- كما يجري العمل على إحياء منطقة مسجد الحاكم على اتجاهي شارع المعز والجمالية بما فيها أسوار المسجد ووكالة قلاوون وسور القاهرة الشمالي حيث يجري العمل لتحويل الوكالة لمطاعم سياحية ومقاهي وفندق تراثي وإعداد مسرح السور لاستقبال فاعليات فنية وثقافية.

والقاهرة التاريخية والتي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي عام ١٩٧٩م بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع إيكوموس فتشمل مواقع عدة تمثل شكلاً فريداً يمزج بين الاستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وهي: الفسطاط، مصر العتيقة، والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع، والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة، والدرب الأحمر، والنواة الفاطمية، وميناء بولاق، وجامع الجيوشي و تبدأ تلك الحدود شمالا من ميدان رمسيس ويتجه شرقاً في شارع كامل صدقي، ثم شمالاً في شارع الخلـيج المـصري،وشارع عزب باشا وصولاً إلي ميدان الظاهر، ثم شارع طور سينا، فشارع سعيد وميدان الجيش، ثم شارع مصنع الطرابيشى حتى ميدان الحلبي ، ثم شارع المنصورية ، ثم شارع إدارة المرور، ثـم طريق صلاح سالم حتى ميدان الفردوس، ثم شارع الأمير قرقماش، ثم شارع نصرأبوالفرج حتـى طريق الأتوستراد.

ويبدأ الحد الشرقي من طريق الأتوستراد ثم هضبة المقطم، حتى شارع حسن حمادة ، ثم طريـق الأتوسـتراد، ثـم غربًا في شارع سيدي أبو رمانة وصولاً إلى شارع الخلاء وطريق الأتوستراد مرة أخري.

فيما يبدأ الحد الجنوبي من طريق الأتوستراد ثم غربًا في شارع أبو الحجر، ثم شارع الغفاري وصـوًلا إلـي حفـائرالفسطاط حتى كورنيش النيل.

يبدأ الحد الغربي من كورنيش النيل ثم يتجه شرقا فى شارع صلاح سالم، ثم غربا فى طريق قبلى مجرى العيـون حتى ميدان فم الخليج، ثم شارع السد البراني، ثم شارع يوسف السباعي، ثم شارع الناصـرية، ثـم شارع سوق السباعين، ثم شارع جامع عابدين ، ثم شارع حسن الأكبر، ثم شارع دار الكتـاب، ثـم شارع محمد على، ثم شارع المرجان حتى ميدان العتبة، ثم حارة الرويعي، ثم شارع كلوت بك حتى ميدان رمسيس.