ننشر صورة الجدة المتهمة بتمكين زوجها العرفي من اغتصاب حفيدتها

حصل «الوطن» على صورة الجدة المتهمة بالتحريض ومساعدة زوجها العرفي في اغتصاب حفيدتها، الطفلة المعاقة ذهنيا، لمدة عام تقريبا، مما أسفر عن حملها في طفل سفاح.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، أن الجدة اتفقت مع زوجها العرفي المتهم الأول على أن يعاشر حفيدتها معاشرة الأزواج إرضاء له، وأكدت التحريات أن الزوج استغل مرض الطفلة المعاقة ذهنيا واعتدى عليها أكثر من مرة لمدة عام كامل، وأوضحت التحريات أن الضحية تبلغ من العمر 13 عاما ونصف.

الجدة وزوجها اتفقا على الجريمة

وأوضحت التحريات التي أجراها المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، والنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث القسم الأول، أن المتهم متزوج من جدة الطفلة منذ 11 عاما، وبينهما فارق سن يتجاوز 30 عاما، وأن الجدة قالت في اعترافاتها أنها طُلقت منه قبل اكتشاف واقعة الحمل بأسبوعين، فواجهها رجال المباحث بأن الطفلة حامل في شهرها الثامن فتلعثمت في الإجابة واعترفت بتفاصيل الجريمة كاملة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغا من ربة منزل 56 سنة، يفيد بتعرض حفيدتها، من ناحية الأب، للاغتصاب على يد زوج جدتها من ناحية الأم وحملها سفاحا.

وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث قسم حلوان، وبالانتقال إلى محل البلاغ، أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن الطفلة حامل في شهرها الثامن ومعاقة ذهنيا.

ودلت التحريات أن وراء الجريمة جدة الطفلة، من ناحية الأم، وزوجها العرفي، حيث تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، وتبادلت الجدة وزوجها العرفي الاتهامات فيما بينهما، حيث قال المتهم في محضر الشرطة، إن زوجته العرفية تعلم بالواقعة وأنه كان يعاشر المجني عليها بمعرفتها.