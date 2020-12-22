عاجل.. الأزهر يعلن تقديم موعد امتحانات النقل وحذف منهج يناير

قرر قطاع المعاهد الأزهرية تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وحذف مناهج شهر يناير لكافة المراحل الدراسية عدا الشهادة الثانوية، ورفع الغياب لكافة طلاب المعاهد الأزهرية بدءًا من 22 ديسمبر مراعاةً لظروف كورونا.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان للمشيخة، إن القرار يأتي في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ إنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس).

امتحانات النقل

فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية. كما صرح وكيل قطاع المعاهد، بعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الإثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير.

تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية، إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن 12 طالبًا؛ مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.

وفيما يتعلق برفع الغياب من المعاهد الأزهرية أسوة بالتربية والتعليم، أكد الشيخ أيمن عبد الهادي، أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من أبنائنا الطلاب، أما من يتخلف عن الحضور فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب للطلاب بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر مراعاة لمصلحة الطلاب وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.