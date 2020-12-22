محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير الخدمات بمدينة مطوبس ضمن مبادرة الرئيس

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الخطة الشاملة لتطوير كافة الخدمات بمركز ومدينة مطوبس، حيث تشمل تلك الخدمات «الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز، والبريد وكافة المرافق»، وذلك بحضور النائب عمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ووكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الاهتمام بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والاهتمام بالتعليم الفني والتعليم المزدوج لربط سوق العمل بالمجتمع، وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، بالإضافة إلي تنفيذ مصنع الانترلوك.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن دخول 14 قرية بتوابعها في تطوير القطاع الجغرافي المطلوب، وإنشاء مجمع حكومي خدمي لقرى غرب وقرى شرق، ومجمع خدمات للمواطنين من أسواق ومخابز ومجازر، ومركز شباب علي الأقل في كل قرية، ومكتبات أطفال، ومكتبات عامة، ووسائل ترفيه، وتحويل حدائق ادفينا لمنتزه عام، وإنشاء موقف فرعي من القرية إلي المركز، وموقف مركزي من المركز الي المراكز والمحافظات الأخرى.

وشدد نور الدين، علي وكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة مطوبس علي عمل تصور تخيلي لتطوير منطقة مطوبس كل في مجاله، مع تحديد العقبات التي تواجهه.

الجدير بالذكر أن مركز ومدينة مطوبس تم اختيارها ضمن 49 مركزاّ علي مستوي الجمهورية ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزف المحافظ، أمس بشرى لأهالى مطوبس لاختيار مركز مطوبس ضمن المبادرة، مؤكداً انه سيتم خطة تطوير شاملة لكافة الخدمات «الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز»، مشيراً إلى أنه قرر إنشاء مصنع للطوب الانترلوك بمطوبس.

وتهتم الدولة بمركز مطوبس وقراه منذ عدة سنوات، باعتباره المركز الأول للهجرة غير الشرعية، حيث أنشأت أكبر مشروع للاستزراع السمكي بمنطقة بركة غليون للحد من الهجرة الشرعية وتوفير فرص عمل للشباب.