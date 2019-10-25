علق استفتاح إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الجدل الكبير، الذي أحدثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في عدة صور وهو يحاول تسليك صفايات المطر لتصريف المياه التي غمرت أحد شوارع بمحافظة كفرالشيخ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دكتورة ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، أصدر تعليمات منذ يومين، بالاستعداد للأمطار وحشد كل الطاقات والعمال، والعمل بروح الفريق.

وتابع: "مفيش رئيس مدينة ولا نائب ولا عامل، كلنا واحد، لازم أكون قدوة للعمال بتاعتي وأنفذ تعليمات الوزير، بدل ما أجيب عامل من 600 متر وأعطله عن عمله في مكان آخر، مفيش مانع من إني أنزل بايدي وأشيل الرواسب، ومكنش في بالي إني هتصور".

وقدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمحاسب استفتاح علي أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على جهوده المخلصة، قائلا إنه نموذج القائد الناجح، وذلك عقب قيامه بتسليك صفايات المطر بنفسه دون انتظار العمال في لقطة نالت إعجاب الجميع وبعد نشر"الوطن" لقصته.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة، لمواجهة السيول والتغيرات المناخية المحتملة على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.