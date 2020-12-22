معاون وزير الزراعة: لا يوجد إنفلونزا طيور بمصر.. واستقبال 3 زرافات جديدة

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن قطاع التدجين في مصر تطور في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتم اعتماد عالمي لـ14 منطقة في مصر خالية من فيروس إنفلونزا الطيور، والدولة تحضر 19 ألف فدان في الصحراء للاستثمار الداجني، باعتباره بديلا مناسبا لتوفير البروتين من أصل حيواني، وهناك اكتفاء ذاتي من إنتاج البيض، كما تنتج مصر 2.4 مليار طائر سنويا، وهناك تنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، من أجل تطوير إنتاج الحيوانات والطيور وتحصينها، حيث تم تحصين نحو 100 مليون طائر ضد فيروس إنفلونزا الطيور، بجانب لجان ترصد أي إصابة والإعلان في أسرع وقت، ويتم تأمين الإصابة في دائرة قطرها 9 كيلو، بحيث يتم إعدام الطيور إذا ثبت إصابة طيور في المنطقة بإنفلونزا الطيور إلا أنه لا يوجد حاليا أي إصابة بهذا الفيروس.

استقبال 3 زرافات جديدة

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الوزارة قامت باستقبال 3 زرافات جديدة (أنثيين وذكر) من دولة جنوب إفريقيا من أجل تطوير حديقة الحيوان بالجيزة لإضافة حيوانات بها يمكن الجمهور الاستمتاع برؤيتها بعدما فقدت الحديقة عددا من الزرافات الفترة الماضية ويتم حاليا تزيين فدانين من أجل أن يضم هذه الزرافات لتمرح فيها وتعد الزرافة أحد الحيوانات المحببة للأطفال الصغار ويوجد منها 9 أنواع ينتشر أغلبها في عدد من الدول الإفريقية ومنها تشاد وجنوب إفريقيا والصومال، وجاء هذا الاستقبال للزرافات بعد استيرادها وفقا للمعايير الدولية من خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض.