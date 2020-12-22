عضو بـ«النواب»: المعاملات في المجلس الجديد ستكون إلكترونية 100%

قال النائب أحمد بدوي، إن الأمانة العامة بمجلس النواب، فرضت كل الإجراءات الإحترازية في مجلس النواب، وشددت على ذلك لحماية النواب، وذلك خلال تواجد النواب الجدد لاستلام الكارنيهات والحقائب البرلمانية، موضحا أن مرحلة التعاملات الورقية بمجلس النوات انتهت، وأن كل النواب أصبح لديهم أجهزة عبارة عن «تابلت»، لمتابعة جدول الجلسات والقوانين التي تصدر في المجلس، فالمعاملات في البرلمان الجديد ستكون الكترونية بنسبة 100% .

بدوي يستعرض أبرز القوانين التي ناقشها البرلمان المنقضي

وأضاف «بدوي»، خلال لقاء خاص من داخل مجلس النواب، عُرض على شاشة «extra news»، أن هناك قوانين هامة للغاية تم مناقشتها في دور الإنعقاد الماضي وعلي رأسها مكافة الجريمة الإلكترونية وقانون تنقية المعلومات وهذا القانون يكافح الجريمة الالكترونية بكافة أشكالها وأنواعها وصدرت خلال الـ 6 شهور الماضية اللأئحة الخاصة بهذا القانون، موضحًا أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهم للغاية ويحمي بيانات المواطنين الخاصة علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي .

السيسي وجه بزيادة المناطق التكنولوجية لدعم الاقتصاد المصري

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس ناقش في الدورة الماضية قانون حماية المعلومات الشخصية وصدق علية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا القانون يساعد ويشجع على ضخ الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات ويفتح مجال واسع للشركات في الاستثمار في مجال صناعة التكنولوجيا، كما أن السيسي دائما في كافة المؤاتمرات يوجة بزيادة المناطق التكنولوجية لما فيها من أهمية لدعم الاقتصاد في مصر .

مصر ستتحول لمجتمع رقمي الفترة المقبلة

وأكد أن الدولة المصرية لديها مناطق متعددة علي مستوي الجمهورية في صناعة تكنولوجيا المعلومات ونسبة الاشغال جيدة، كما أن الفترة المقبلة ستدخل في مصر في مجال الرقمنة وهيبقي عندنا مصر الرقمية، وأن مصر في المرحلة المقبلة سوف تتحول لمجتمع رقمي ومعظم المؤسسات التنفيذية خلال الأشهر المقبلة سوف تعمل في مجال الرقمنة ولدينا حاليا مؤسسات تعمل بالتحول الرقمي في كافة المعاملات اليومية.