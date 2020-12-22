والد فتاة يقدم بلاغا ضد سائق ابتز ابنته بصور عارية في الدقهلية

ألقت مباحث مركز المنصورة القبض على سائق «توك توك» في الدقهلية، لتهديده طالبة بالصف الأول الثانوي بنشر صور عارية لها، حصل عليها أثناء علاقة عاطفية معها، ليجبرها على ممارسة الجنس معه، وذلك بعد بلاغ من والد الفتاة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، تقدم به كل من: «ص. ص»، 56 سنة عامل»، وابنته «د.، 16 سنة» طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمان بإحدى قرى مركز المنصورة، ضد «محمد. أ. ال»، 17 سنة، سائق «توك توك» ومقيم بذات القرية، بتهديد الطالبة بصور شخصية لها عارية كانت أرسلتها له أثناء وجود علاقة عاطفية بينهما، وأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه أكثر من مرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز المنصورة، بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، من ضبط المبلغ عنه، وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة برضاها وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمبلغة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23444 لسنة 2020 جنح مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى، استدرج طالب بالصف الأول الإعدادي طفلا عمره 6 سنوات، وشرع في هتك عرضه، بأحد الشوارع الجانبية، ولدى علم والد الطفل بما حدث توجه إلى مركز المنصورة وحرر محضرا ضد الطالب.

وورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من «م. م. م.، 33 سنة عامل» ومقيم بقرية «الحواوشة» التابعة للمركز ، ضد الطفل «أ. ر.م.، 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بذات القرية، مؤكدا في بلاغه أنه استدرج نجله « م.، عمرة 6 سنوات»، بأحد الشوارع الجانبية بالقرية، وشرع فى هتك عرضه، عن طريق نزع بنطاله، وملامسته من الخارج.

وألقت مباحث مركز المنصورة القبض علي الطفل المبلغ عنه، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.