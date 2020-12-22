عاجل.. مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بالمنيا

لقي 7 مواطنين مصرعهم في حادث تصادم بمحافظة المنيا، قبل قليل، بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل، على طريق بلنصورة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل على طريق بلنصورة، وقد أسفر الحادث عن مصرع 7 مواطنين، تم نقل جثثهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام، وجار التعرف علي هوياتهم ومحال إقاماتهم.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، والوقوف على أسباب الحادث، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

يشار إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي كان قد شهد السبت الماضي، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبورة المائية، ونتج عن ذلك مصرع 6 مواطنين.