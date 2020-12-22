محافظ المنيا يستقبل وزيرتي البيئة والتضامن لافتتاح وحدات البيوجاز

استقبل اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وزيرتي البيئة والتضامن الاجتماعي، اليوم، لافتتاح مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بقرية "بني حسن الشروق" بمركز أبوقرقاص، ويضم 60 وحدة منزلية للبيوجاز بالقرية إلى جانب تعديل وصيانة 20 وحدة أخرى.

ويتركز المشروع علي خلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنين، وتأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيوية وتوفير بدائل رخيصة للطاقة في المجتمعات المحلية.

وقال محافظ المنيا، إن افتتاح المشروع في قرية بني حسن الشروق، يأتي لاستخدام الطاقه والسماد العضوي في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجا ويحمي من البيئة من التلوث، وهذا المشروع أحد مخرجات التعاون بين وزارة البيئة ومنظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا، وينتج العديد من العوائد إذ ينشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية ويوفرص فرص عمل.

وكانت محافظة المنيا، استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في زيارة لتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية، في إحتفالية بمركز المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، تتضمن عرض لفكرة ومراحل المشروع ثم كلمة لوزيرة البيئة عن أهمية المشروع وفوائده البيئية ثم يعقبها زيارة تفقدية لموقع تنفيذ المشروع بقرية بني حسن بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة .

يذكر أن مشروع وحدات البيوجاز يتم تنفيذه بقرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص ويضم 60 وحدة لإنتاج الطاقة البديلة النظيفة ويأتي ضمن مشروع توفير وظائف لائقة لشباب مصر.