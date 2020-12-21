السجن المشدد 15 عاما لأب متهم بهتك عرض ابنته في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشاريين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود، وأمانة سر أندراوس فهمى، على موظف بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة هتك عرض ابنته الطفلة في شهر سبتمبر الماضى.

وكانت المحكمة قد استندت في حكمها في القضية رقم 1547 لسنة 2020 كلى جنوب المنيا، إلى أدلة البحث الجنائى وتقرير الصفة الترشيحية والبصمات، إلى جانب أقوال الزوجة "ف-ا"، وأقوال رئيس مباحث مركز المنيا.

وأحال المحامى العام لنيابات جنوب المنيا المتهم إلى المحاكمة الجنائية في 12 أكتوبر الماضى، وشمل أمر الإحالة، أنه في 12 سبتمبر 2020 ، قام "و.ع" كاتب صحة بوحدة تابعة لمركز سمالوط، بهتك عرض ابنته الطفلة "ن"، بغير قوة وتهديد وجرده شيطانه من المشاعر الإنسانية وطالت يده الآثمة مواطن عفة من الابنة وهى عبارة عن ثديها وفرجها عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين بأوراق القضية والتى قيدت برقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.

كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية وأحالت الشق المدنى إلى المحكمة المدنية جهة الاختصاص، ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم أولى قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.