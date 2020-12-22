«ثلاثاء أسود» على «المحامين»: 7 وفيات بكورونا في يوم.. وغلق النقابة

نعى سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، وفاة 7 من أعضاء النقابة متأثرين بإصابتهم فيروس كورونا المستجد في يوم واحد، وهم فؤاد الحجار، وحاتم السفطي، وعبدالله كعيب، وابراهيم مهران، وابراهيم خليل، وإصلاح سعد الدين، ومجدي الحسيني.

كما أعلن 6 من أعضاء مجلس نقابة المحامين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كان أولهم أبوبكر الضوة، أمين عام نقابة المحامين، وعمر هريدي، وكيل مجلس النقابة، بالإضافة إلى سيد عبد الغنى، أمين الصندوق، وكل من ماجد حنا وعيسى أبو عيسى وعلي الصغير أعضاء مجلس النقابة العامة.

ونشر عمر هريدي ، وكيل مجلس نقابة المحامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنا إصابته بالفيروس قائلا، «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كورونا وعزل أسبوعين»، داعيا المولى أن يتم شفاءه على خير.

ويخضع الأعضاء الستة، إلى العزل المنزلي لمدة خمسة عشر يومًا.

غلق مقر نقابة المحامين

من جانبه أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، بيانا أكد فيه غلق مقر النقابة اليوم، نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين، تمهيدا لتطهير النقابة تطهيرًا شاملًا.

وأكد عطية أنه سيتم منع دخول النقابة اليوم إلا على العاملين وأعضاء المجلس مع وجوب اتباع الجميع للتعليمات الاحترازية بكل دقة لاسيما ارتداء الكمامات وحفظ المسافات وعدم المصافحة باليد، مضيفا «وقى الله الجميع شر هذا الوباء اللعين».

ودعا محمد محمود، عضو مجلس نقابة محامين حلوان، إلى تأجيل انتخابات النقابات الفرعية، قائلا: «حفظ النفس وصونها أهم من انتخابات الفرعيات، بعد الموجة الشرسة من فيروس كورونا التي ضربت نقابة المحامين، نتمنى من نقيب المحامين تأجيل تلك الانتخابات حتى تهدأ الأمور، فلا يمكن أن تجرى الانتخابات وسط الذعر والخوف من الإصابة».