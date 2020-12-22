إصابة 10 عمال في تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي بطوخ 

أصيب 10 عمال في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بدائرة مركز طوخ، وعلى الفور، انتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، باتجاه القاهرة، بين قرية السفاينة ومول العابد.

وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وأوضحت التحريات أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، كانت تنقل العمال من ثلاجة للموالح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في عدد من أشجار النخيل على الطريق الزراعي، بدائرة مركز طوخ، في اتجاه بنها، بجوار نفق الحدادين، حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران، ورجحت أجهزة الأمن أن مجهولاً ألقى عقب سيجارة أسفل الغاب الملاصق للنخيل، مما أدى إلى اندلاع الحريق.