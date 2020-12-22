رؤساء دول عشقوا كرة القدم.. بينهم زعيم عربي سابق والجميلة الكرواتية

الشغف تجاه الرياضة، لا يفرق بين كبير وصغير أو بين وزير وخفير أو حتى رئيس جمهورية، إذ يجتمع على حب كرة القدم «الساحرة المستديرة» رؤساء دول ومشاهير، ويظهرون خارج مكاتبهم كمشجعين متعصبين مع كل هجمة أو كرة ضائعة أو قرار تحكيمي كأنهم أشخاص عاديون، ضاربين بكل البروتوكولات الخاصة بالدبلوماسيين والسياسيين، عرض الحائط ليخرجوا الشغف المتعمق بداخلهم تجاه لعبتهم المفضلة.

أنجيلا ميركل: لا تترك مباراة

علاقة أنجيلا ميركل بمنتخب كرة القدم الألماني، بدأت في عام 2006 عندما زارت معسكر منتخب بلادها في استعداده لكأس العالم، الذي استضافته ألمانيا، وبعدها أصبحت ميركل تتابع باستمرار مباريات المنتخب في نسخة 2010، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، وزارت أيضا ميركل منتخب بلادها عندما فاز بالبطولة العالمية عام 2014، التي أقيمت في البرازيل، والتقطت صورة جماعية مع اللاعبين، ولا تغيب ميركل عن مباريات منتخبها النهائية في البطولات الدولية، وتظهر وهي تقفز من لهفة الفرح بهجوم منتخبها.

وحرصت ميركل على إرسال رسالة نصية إلى اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر، نجم المنتخب الألماني السابق، الحائز على بطولة العالم في مونديال البرازيل 2014، بعد إعلان اعتزاله الدولي، وقال عن المقابلة، «شعرت بشعور رائع جدا، لأنها تذكرتني في تلك اللحظة. فليس واجبا على مستشارة ألمانيا القيام بذلك».

الرئيس الهداف: الثائر الجزائري

أحمد بن بلة، هو اول رئيس للجزائر بعد استقلالها، وولد بولاية تلمسان الجزائرية في عام 1916، وكان عاشقا للكرة والتحق بالمدرسة الابتدائية، لكنه لم يحصل على شهادتها ثم اتجه إلى الرياضة، ليصبح بطلا للجزائر في رياضة العدو فئة 400 متر.

ولعب «بن بلة» في نادي اتحاد مغنية الرياضي، ثم تم تجنيده إجباريا ضمن قوات الجيش الفرنسي عام 1937، الذي كان يحتل الجزائر، ليقاتل في الحرب العالمية الثانية ليتولى منصب رقيب في كتيبة «الألب رقم 141» في مدينة مارسيليا، وحصل هناك على وسام «صليب الحرب» بعد أن أسقط طائرة من طراز «ستوكا».

ولعب بن بلة كرة القدم في عامي 1939 وعام 1940 لصالح نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي ولعب في نهائي كأس فرنسا وسجل هدف الفوز لفريقه، ورفض بن بلة اللعب في النادي ليلبي نداء الثورة الجزائرية التي تطالب بإقصاء المحتل الفرنسي عن البلد.

وحضر بن بلة مباراة منتخبه أمام ألمانيا عام 1964 احتفالا بخروج فرنسا من الجزائر وفازت حينها البلد العربي على ألمانيا، واستدعى نجوم منتخب البرازيل من أجل إقامة مباراة ودية في 18 يونيو عام 1965 وهو نفس اليوم الذي انتشرت فيه دبابات جزائرية لتصوير فيلم «معركة الجزائر» وبعدها بيوم واحد حدث انقلاب عسكري في الجزائر بقيادة وزير الدفاع حينها، هواري بو مدين، ليكتب نهاية الرئيس الهداف الذي خرج بعد 15 عاما من الاعتقال، كبيرا في السن ولا يستطيع لعب الكرة.

رئيسة كرواتيا.. الجميلة التي خطفت الأنظار

خطفت الرئيسة الكرواتية الحسناء كوليندا غرابار كيتاروفيتش الأنظار عقب ظهورها في مباريات كأس العالم عام 2018 لمساندة منتخب بلادها الذي وصل حينها إلى النهائي في أول مرة له عن طريق لاعبه المهاري لوكا مودرش، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وظهرت الرئيسة وهي تشاهد المباريات مع اللاعبين وتظهر في المدرجات وبسبب جمالها الملحوظ وشعرها الأشقر ومنصبها، تسلطت عليها الكاميرات، لترصد ردات فعلها تجاه الهجمات التي يقوم بها فريقها أو الفريق المضاد.