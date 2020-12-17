صور.. وزير الرياضة يهدي طفلا موهوبا في كرة القدم عضوية مركز شباب بلبيس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالطفل إبراهيم محمود محيسب، صاحب المهارات الفريدة في كرة القدم، والمعروف على صفحات السوشيال ميديا بالطفل الموهوب، مقررا منح عضوية لإبراهيم، في مركز شباب بلبيس، مع العمل علي تأسيس فريق نادي لذوي القدرات الخاصة في مركز الشباب، مضيفا أنه تم التواصل مع وزيرة التضامن، من أجل مساعدة الطفل، وتوفير إمكانية تركيب أطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة، وتوفير كل اللازم للاحتياجات.

صبحي : الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم

وأعرب صبحي، عن سعادته بلقاء إبراهيم، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة، لا تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم، مثنيا على قدرته في التحدي، وعدم الاستسلام للظروف، وممارسة هوايته.

جدير بالذكر، أن الأسبوع الماضي، قام وزير الشباب والرياضة، بلقاء الطفل يوسف مصطفى الصيفي صاحب الصورة الشهيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف خارج أسوار ملعب مركز شباب الشروق، ويقوم بتقليد ومحاكاة لاعبي فريق مركز الشباب أثناء تدريباتهم، حيث عرف الطفل وقتها، على صفحات السوشيال ميديا باسم «طفل ملعب الشروق».

وعندما انتشر الخبر، وبلغ به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر على الفور تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للطفل، من خلال وضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل.

وشدد على متابعته باستمرار في النواحي التعليمية، والصحية والرياضية، وتلبية كل متطلباته، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.

وفي إطار رعاية الموهبين، أعلن وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة بكل قطاعاتها المعنية، تعمل على تنفيذ استرتيجية وسياسية، قائمة على توجيهات وتعليمات من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترتكز عناصرها الرئيسية، على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفي ربوع الدولة المصرية، بالإضافة إلى تدعيم فكرة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتوفير كل السبل التي تؤهلهم لأن يضربوا أعظم وأروع الأمثلة، في تمثيل وطنهم في أبهى الصور داخل وخارج الوطن.