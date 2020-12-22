محافظ قنا: تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تنفيذ مشروع شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط والمنطقة الصناعية بهو بنجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لترفيق المدن الصناعية بمحافظة قنا، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ومسئولي قطاعات الكهرباء والطرق والحماية المدنية والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينتي نجع حمادي وقـفط وعدد من المعنيين بملفي الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة تجهيز مخططات و التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي أثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأوضح محافظ قنا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين في قفط وبهو بنجع حمادي، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

الجدير بالذكر أن مشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط يقع علي مساحة 410 فدان ويضم شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار ، وشبكات التغذية بالمياه والرى ، خط طرد من محطة رفع الصرف الصحي حتي محطة برك الأكسدة ، خط طرد من مأخذ المياه حتي محطة معالجة المياه ، خزان تغذية مياه ، خزان لمواجهة الحرائق .

بينما تضم شبكات البنية التحتية المرحلة الأولى بمنطقة هو الصناعية شبكات للصرف الصحي و الأمطار وشبكات التغذية بالمياه والرى وخزان حريق ارضي وخزان مياه أرضي ومحطة تنقية المياه ومأخذ علي النيل وخط طرد من المآخذ لمحطة التنقية بالإضافة الي شبكة مكافحة الحريق .