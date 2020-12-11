محافظ قنا يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر، اليوم، المنعقد بالتعاون مع جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض الصدر والحساسية، بحضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد مصطفى عبد الهادي، استاذ الصدرية بجامعة أسيوط ورئيس جمعية جنوب الوادي ونخبة من أساتذة الصدر بكليات طب "الاقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا".

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بانعقاد المؤتمر على أرض محافظة قنا نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية ومتابعة أخر التطورات لأمراض الصدر والحساسية وبحث مستجدات فيروس كورونا المستجد وطرق التعامل مع الحالات المصابة وطرق الوقاية للأطباء وهيئة التمريض ومناقشة المستجدات في علاج الفيروس.

وأكد "الداودي" أن محافظة قنا تسعى جاهدة إلى توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية للمواطن القنائي من خلال الاهتمام برفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض بالتدريب على أيدي مجموعة من الإخصائيين وأساتذة الجامعات.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، لأنهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون كل التكريم والتقدير.

وذكر وكيل وزارة الصحة، أن محافظ قنا وافق علي إنشاء نصب تذكاري للشهداء من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في مجال الصحة بأحد ميادين مدينة قنا تقديرا لتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من أسر الشهداء بمحافظة قنا تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم وأكد المحافظ أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين في مواجهة كورونا.