دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يعلن إغلاق أبوابه أمام الزوار

أعلن دير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون بمحافظةالبحيرة، اليوم، إغلاق أبوابه أمام الزوار، سواء أفراد أو مجموعات والآباء الكهنة، وأسر الرهبان والأسر الراغبة في معمودية أطفالها، وجاء القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الدير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التجمعات وتقليص بؤر انتشار الفيروس.

وأصدر الدير بيانا ورد فيه: "تنويه من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نظراً لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عن استقبال الزائرين بما فيهم الآباء الكهنة، وأسر الرهبان والأسر الراغبة في معمودية أطفالها، وذلك حتى إشعار آخر".

وذكر بيان الدير أنه يثق في حسن تفهم الأقباط المترددين على الدير الظروف الحالية، مطالباً أن نقيم الصلوات ليرفع الله البلاء والوباء عن بلادنا والعالم أجمع، وينعم على جميع المرضى بالشفاء العاجل والعافية.

وفي وقت سابق، أعلن دير السيدة العذراء بوادي النطرون بالبحيرة "البراموس"، إغلاق أبوابه أمام الزوار، سواء أفراد أو مجموعات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الدير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التجمعات وتقليص بؤر انتشار الفيروس.

وجاء في بيان أصدره الدير: "ينوه دير السيدة العذراء البراموس بوادى النطرون، نظراً للظروف الحالية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأُسر الآباء الرهبان، كذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم، وحتى عيد الميلاد المجيد، نرجو عدم توقيع قبول استثناءات لأي سبب، ونصلي أن يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه".

ولاقى البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوات الأقباط بأن يحفظ الله مصر وأهلها من الأوبئة والأمراض.