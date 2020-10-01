خدم الكنيسة نصف قرن.. دير "دميانة" يحتفل بذكرى رحيل الأنبا بيشوي

وسط إجراءات احترازية مشددة، احتفل دير القديسة "دميانة" في محافظة الدقهلية اليوم، بالذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا بيشوى، رئيس الدير السابق، وسكرتير عام المجمع المقدس الأسبق، ومطران دمياط وكفر الشيخ السابق.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي وترديد الألحان بحضور الأنبا ماركوس، رئيس الدير ومطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا داود مطران المنصورة وتوابعها، والأنبا صليب مطران ميت غمر.

وقال الأنبا ماركوس، إن الكنيسة تحتفل بالذكرى السنوية، لانتقال مثلث الرحمات، المطران الأنبا بيشوي، الذي قضى ما يقرب من نصف قرن في خدمة الكنيسة، وأضاف رئيس الدير أن "شهر سبتمبر جمع 5 مناسبات تخص الأنبا بيشوي، فكان يوم رسامته قمصًا في 17 سبتمبر، ثم رسامته للأسقفية يوم 24 سبتمبر وبعد سنوات من الخدمة حصل علي المطرانية يوم 2 سبتمبر عام 1990 ، أما يوم 7 سبتمبر فهو ذكرى خاصة له حيث يمثل يوم القبض عليه في عهد الرئيس السادات عام 1981 وكان الأنبا بيشوى يحتفل أيضا بيوم رسامة قداسة البابا شنودة أسقفا للتعليم فى 30 سبتمبر كما أن عيد رسامته يوم 24 سبتمبر يواكب أيضا بدء حياة الرهبنة بدير القديسة دميانة".

وأشار إلي أن اسم القديسة دميانة أصبح مقترن باسم الأنبا بيشوى، فكان له فضل كبير في هذه الأبراشية وهذا الدير وله فضل علي الكنيسة كلها وكان يمثل الكنيسة على مستوى مجلس الكنائس العالمي والشرق الأوسط وكنائس مصر.

وأشار الأنبا صليب، مطران ميت غمر، إن تعليم الأنبا بيشوي اللاهوتية لازالت حاضرة وتجسد رحلة عطاء امتد على مدار نصف قرن وهي رحلة عطاء شملت الكنيسة في كل نواحيها وكل قضاياها فقد كان له موهبة خاصة تميز بها فى المجمع المقدس والكنيسة القبطية.